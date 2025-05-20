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Включительно с 40-летним Роналду. Сборная Португалии объявила заявку на финальную часть Лиги наций
Много звездных имен
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на плей-офф Лиги наций сезона 2024/25.
В окончательный список главного тренера "европейских селесао" Роберто Мартинеса вошли 27 игроков:
Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Руй Силва ("Спортинг"), Жозе Са ("Вулверхэмптон")
Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Ренату Вейга ("Ювентус"), Антониу Силва ("Бенфика"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Нуну Тавареш ("Лацио"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг")
Полузащитники: Жоау Палинья ("Бавария"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Жоау Невес ("ПСЖ"), Витинья ("ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педро Гонсалвес ("Спортинг"), Бернардо Силва ("Манчестер Сити"), Жоау Феликс ("Милан")
Нападающие: Франсиско Тринкау ("Спортинг"), Франсиско Консейсау ("Ювентус"), Педро Нету ("Челси"), Родриго Мора ("Порту"), Рафаэль Леау ("Милан"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ") и Криштиану Роналду ("Аль-Наср").
4 июня Португалия в рамках полуфинальной стадии турнира сыграет против Германии.
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Os ???????????????????????????????????????? para a Final Four da #NationsLeague! ????✍️— Portugal (@selecaoportugal) May 20, 2025
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