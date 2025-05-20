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Включительно с 40-летним Роналду. Сборная Португалии объявила заявку на финальную часть Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Много звездных имен

Включительно с 40-летним Роналду. Сборная Португалии объявила заявку на финальную часть Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на плей-офф Лиги наций сезона 2024/25.

В окончательный список главного тренера "европейских селесао" Роберто Мартинеса вошли 27 игроков:

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Руй Силва ("Спортинг"), Жозе Са ("Вулверхэмптон")

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Ренату Вейга ("Ювентус"), Антониу Силва ("Бенфика"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Нуну Тавареш ("Лацио"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг")

Полузащитники: Жоау Палинья ("Бавария"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Жоау Невес ("ПСЖ"), Витинья ("ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педро Гонсалвес ("Спортинг"), Бернардо Силва ("Манчестер Сити"), Жоау Феликс ("Милан")

Нападающие: Франсиско Тринкау ("Спортинг"), Франсиско Консейсау ("Ювентус"), Педро Нету ("Челси"), Родриго Мора ("Порту"), Рафаэль Леау ("Милан"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ") и Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

4 июня Португалия в рамках полуфинальной стадии турнира сыграет против Германии.

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Германия Криштиану Роналду Португалия Лига Наций
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Источник:
fpf.pt
Опубликовал: Александр Бураков
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