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Сборная Франции объявила заявку на решающие матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Перевес по количеству не в пользу полузащиты

Сборная Франции объявила заявку на решающие матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на "финал четырех" Лиги наций сезона 2024/25.

В список вошли следующие футболисты:

Вратари: Люка Шевалье ("Лилль"), Мик Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн").

Защитники: Луак Баде ("Севилья"), Лука Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Лукас Эрнандес ("ПСЖ"), Тео Эрнандес ("Милан"), Пьер Калюлю ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Клеман Ленгле ("Барселона"), Бенжамен Павар ("Интер").

Полузащитники: Маттео Гендузи ("Лацио"), Ману Коне ("Боруссия" Мёнхенгладбах), Адриен Рабьо ("Марсель"), Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ").

Нападающие: Брэдли Баркола ("ПСЖ"), Райан Шерки ("Лион"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Коло Муани ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Майкл Олисе ("Бавария"), Маркус Тюрам ("Интер").

Стоит отметить отсутствие в заявке травмированных Эдуардо Камавинги, Дайо Упамекано, Уэсли Фофана, Ферлана Менди и Кристофера Нкунку.

В полуфинале Лиги наций Франция 5 июня сыграет против Испании. Матч за третье место и финал пройдут 8 июня.

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