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Сборная Франции объявила заявку на решающие матчи Лиги наций
Перевес по количеству не в пользу полузащиты
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на "финал четырех" Лиги наций сезона 2024/25.
В список вошли следующие футболисты:
Вратари: Люка Шевалье ("Лилль"), Мик Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн").
Защитники: Луак Баде ("Севилья"), Лука Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Лукас Эрнандес ("ПСЖ"), Тео Эрнандес ("Милан"), Пьер Калюлю ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Клеман Ленгле ("Барселона"), Бенжамен Павар ("Интер").
Полузащитники: Маттео Гендузи ("Лацио"), Ману Коне ("Боруссия" Мёнхенгладбах), Адриен Рабьо ("Марсель"), Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ").
Нападающие: Брэдли Баркола ("ПСЖ"), Райан Шерки ("Лион"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Коло Муани ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Майкл Олисе ("Бавария"), Маркус Тюрам ("Интер").
Стоит отметить отсутствие в заявке травмированных Эдуардо Камавинги, Дайо Упамекано, Уэсли Фофана, Ферлана Менди и Кристофера Нкунку.
В полуфинале Лиги наций Франция 5 июня сыграет против Испании. Матч за третье место и финал пройдут 8 июня.
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???? LA LISTE POUR LE FINAL 4 ! ????— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 21, 2025
Voici les 25 Bleus convoqués pour le dernier carré de la Ligue des Nations, avec des nouveaux visages, et des retours ????????
05/06 : Demi-finale ???? Espagne ????????
08/06 : Finale ou petite finale ???? Allemagne ???????? ou Portugal ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mDHooD8tXL
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