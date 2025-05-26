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Без игроков Реала. Опубликована заявка сборной Испании на матчи плей-офф в Лиге наций

Лига наций УЕФА
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Их цель — защита титула

Без игроков Реала. Опубликована заявка сборной Испании на матчи плей-офф в Лиге наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

На официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF) была опубликована заявка национальной команды на решающие матчи плей-офф Лиги наций. "Фурия Роха" встретится в Штутгарте 5-го июня со сборной Франции.

  • Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Рая ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад")
  • Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм"), Оскар Мингеса ("Сельта"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Пау Кубарси ("Барселона"), Дин Хейсен ("Борнмут"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Марк Кукурелья ("Челси"), Даниэль Вивиан ("Атлетик")
  • Полузащитники: Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Микель Мерино ("Арсенал"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Педри ("Барселона"), Фермин Лопес ("Барселона"), Гави ("Барселона"), Иско ("Реал Бетис")
  • Нападающие: Альваро Мората ("Галатасарай"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Дани Ольмо ("Барселона"), Саму Агехова ("Порту"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад")

Заметим, что 33-летний Иско получил свой первый вызов в сборную Испании с 2019 года. Также отметим, что в заявке Луиса Де Ла Фуэнта не нашлось места для действующих игроков мадридского «Реала».

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Сборная Испании встретится в 1/2 финала Лиги наций с Францией в Штутгарте в четверг, 5 июня. Этот матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 4-го июня в Мюнхене, сыграют Португалия и Германия. Финал состоится на "Альянц Арене" в воскресенье, 8-го июня.

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Испания Лига Наций Национальная сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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Источник:
RFEF
Опубликовал: Андрей Журба
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