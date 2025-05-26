Без игроков Реала. Опубликована заявка сборной Испании на матчи плей-офф в Лиге наций

На официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF) была опубликована заявка национальной команды на решающие матчи плей-офф Лиги наций. "Фурия Роха" встретится в Штутгарте 5-го июня со сборной Франции.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Рая ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад")

Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Рая ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад") Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм"), Оскар Мингеса ("Сельта"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Пау Кубарси ("Барселона"), Дин Хейсен ("Борнмут"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Марк Кукурелья ("Челси"), Даниэль Вивиан ("Атлетик")

Педро Порро ("Тоттенхэм"), Оскар Мингеса ("Сельта"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Пау Кубарси ("Барселона"), Дин Хейсен ("Борнмут"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Марк Кукурелья ("Челси"), Даниэль Вивиан ("Атлетик") Полузащитники: Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Микель Мерино ("Арсенал"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Педри ("Барселона"), Фермин Лопес ("Барселона"), Гави ("Барселона"), Иско ("Реал Бетис")

Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Микель Мерино ("Арсенал"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Педри ("Барселона"), Фермин Лопес ("Барселона"), Гави ("Барселона"), Иско ("Реал Бетис") Нападающие: Альваро Мората ("Галатасарай"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Дани Ольмо ("Барселона"), Саму Агехова ("Порту"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад")

Заметим, что 33-летний Иско получил свой первый вызов в сборную Испании с 2019 года. Также отметим, что в заявке Луиса Де Ла Фуэнта не нашлось места для действующих игроков мадридского «Реала».

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Сборная Испании встретится в 1/2 финала Лиги наций с Францией в Штутгарте в четверг, 5 июня. Этот матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 4-го июня в Мюнхене, сыграют Португалия и Германия. Финал состоится на "Альянц Арене" в воскресенье, 8-го июня.