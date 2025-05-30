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Тренер сборной Германии: Мы хотим завоевать титул Лиги наций
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.
"Цель состоит в том, чтобы выиграть оба поединка и завоевать титул Лиги наций. Мы хотим показать хорошую игру, добиться результатов и выиграть титулы, даже если это "небольшой" титул — для нас как для команды он очень важен.
Испания доказала, насколько важной может быть Лига наций, когда выиграла ее перед победой на Евро. Когда я смотрю на лица наших игроков, я вижу мотивацию и вдохновение", — сказал специалист.
Добавим, что в случае победы над Португалией в полуфинале Лиги Наций команда Нагельсманна встретится в финале с победителем пары Испания - Франция.
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