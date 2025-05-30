Тренер сборной Германии: Мы хотим завоевать титул Лиги наций

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.

"Цель состоит в том, чтобы выиграть оба поединка и завоевать титул Лиги наций. Мы хотим показать хорошую игру, добиться результатов и выиграть титулы, даже если это "небольшой" титул — для нас как для команды он очень важен.

Испания доказала, насколько важной может быть Лига наций, когда выиграла ее перед победой на Евро. Когда я смотрю на лица наших игроков, я вижу мотивацию и вдохновение", — сказал специалист.