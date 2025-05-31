Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды. Федерация назвала причину

Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды.

Немецкий футбольный союз сообщил, что Надим Амири покинул команду сегодня из-за проблем с приводящей мышцей.

"Выздоравливай скорее, Надим!", - пожелала федерация.

Kader-Update ℹ️ Nadiem Amiri reist heute wegen Adduktorenbeschwerden ab.



Gute Besserung, Nadiem! ????❤️????#dfbteam ???? DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/CxSgkElLoL — DFB-Team (@DFB_Team) May 31, 2025

Замену футболисту тренер сборной Юлиан Нагельсман ещё не выбрал.

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Напомним, что сборная Германии сыграет в домашнем "Финале Четырёх" в Лиге Наций. 4 июня "Бундестим" встретится со сборной Португалии.

В случае победы Германия встретится с победителем пары "Испания / Франция" в финале. Если проиграют – с проигравшим этой же пары в матче за третье место.