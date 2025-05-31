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Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды. Федерация назвала причину
Потеря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды.
Немецкий футбольный союз сообщил, что Надим Амири покинул команду сегодня из-за проблем с приводящей мышцей.
"Выздоравливай скорее, Надим!", - пожелала федерация.
Kader-Update ℹ️ Nadiem Amiri reist heute wegen Adduktorenbeschwerden ab.— DFB-Team (@DFB_Team) May 31, 2025
Gute Besserung, Nadiem! ????❤️????#dfbteam ???? DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/CxSgkElLoL
Замену футболисту тренер сборной Юлиан Нагельсман ещё не выбрал.
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Напомним, что сборная Германии сыграет в домашнем "Финале Четырёх" в Лиге Наций. 4 июня "Бундестим" встретится со сборной Португалии.
В случае победы Германия встретится с победителем пары "Испания / Франция" в финале. Если проиграют – с проигравшим этой же пары в матче за третье место.
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