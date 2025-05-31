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Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды. Федерация назвала причину

Лига наций УЕФА

Потеря

Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды. Федерация назвала причину

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды.

Немецкий футбольный союз сообщил, что Надим Амири покинул команду сегодня из-за проблем с приводящей мышцей.

"Выздоравливай скорее, Надим!", - пожелала федерация.

Замену футболисту тренер сборной Юлиан Нагельсман ещё не выбрал.

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Напомним, что сборная Германии сыграет в домашнем "Финале Четырёх" в Лиге Наций. 4 июня "Бундестим" встретится со сборной Португалии.

В случае победы Германия встретится с победителем пары "Испания / Франция" в финале. Если проиграют – с проигравшим этой же пары в матче за третье место.

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Источник:
DFB-Team
Опубликовал: Владислав Прийменко
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