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Германия – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся 4 июня в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шаге от финала. Сборная Германии – хозяин "Финала четырёх" и футболисты захотят показать свои амбиции перед родными трибунами. Но предстоит сложный соперник.
Сборная Португалии уже побеждала в турнире и наверняка хочет ещё раз стать сильнейшей. Германия же ещё не поднимала трофей Лиги Наций.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду 4 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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