  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Германия – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Матч начнётся 4 июня в 22:00 по киевскому времени

Германия – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В шаге от финала. Сборная Германии – хозяин "Финала четырёх" и футболисты захотят показать свои амбиции перед родными трибунами. Но предстоит сложный соперник.

Сборная Португалии уже побеждала в турнире и наверняка хочет ещё раз стать сильнейшей. Германия же ещё не поднимала трофей Лиги Наций.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду 4 июня.

Favbet
1.96
3.80
4.30
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Германия - Португалия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

По теме
yellow-arrow
Фаны ПСЖ повредили газон Альянц Арены - через пару дней там пройдет матч сборной Германии
yellow-arrow
Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня
yellow-arrow
Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды. Федерация назвала причину
Германия Португалия Лига Наций Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости