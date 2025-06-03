Силва - о матче против Германии: Мы попробуем сделать то, что они делают с нами

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги наций против Германии.

"Последний раз я играл против Германии на ЕВРО-2020, и тот матч был для нас ужасным. Немецкий стиль футбола основан на переходах, прессинге и интенсивности. Единственный способ противостоять этому стилю — это отвечать их уровню интенсивности и быть более агрессивными в борьбе за мяч, а также пытаться делать с ними то, что они делают с нами, в плане прессинга, и пытаться прессинговать высоко на поле. Это мое мнение, и я думаю, что именно это мы и будем пытаться делать", — сказал футболист.