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Силва - о матче против Германии: Мы попробуем сделать то, что они делают с нами

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Игрок ответил на вопросы журналистов

Силва - о матче против Германии: Мы попробуем сделать то, что они делают с нами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги наций против Германии.

"Последний раз я играл против Германии на ЕВРО-2020, и тот матч был для нас ужасным. Немецкий стиль футбола основан на переходах, прессинге и интенсивности. Единственный способ противостоять этому стилю — это отвечать их уровню интенсивности и быть более агрессивными в борьбе за мяч, а также пытаться делать с ними то, что они делают с нами, в плане прессинга, и пытаться прессинговать высоко на поле. Это мое мнение, и я думаю, что именно это мы и будем пытаться делать", — сказал футболист.

Добавим, что 4 июня Португалия в рамках полуфинала Лиги наций сыграет против Германии.

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Германия Португалия Бернарду Силва
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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