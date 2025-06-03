Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн высказался о текущей форме сборной Германии
Всего одно поражение в 17 матчах — это впечатляет (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями о текущей форме команды накануне матча полуфинала Лиги наций против Португалии.
"Всего одно поражение в последних 17 матчах — это впечатляет. Нам нужно продолжать в том же духе. Конечно, мы укрепляем свою уверенность благодаря новым победам и хорошим выступлениям. Теперь нас ждут два сильных соперника. Независимо от того, как сложится ситуация в среду, нас все равно ждут два сильных соперника. В идеале мы сыграем в Мюнхене дважды", - сказал специалист.
Добавим, что в случае победы над Португалией в полуфинале Лиги Наций команда Нагельсманна встретится в финале с победителем пары Испания - Франция.
Популярное сейчас
- Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост
- Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
- "Идиоты". Зеленский ответил на одно из предложений России
- Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты