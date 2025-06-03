Нагельсманн высказался о текущей форме сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями о текущей форме команды накануне матча полуфинала Лиги наций против Португалии.

"Всего одно поражение в последних 17 матчах — это впечатляет. Нам нужно продолжать в том же духе. Конечно, мы укрепляем свою уверенность благодаря новым победам и хорошим выступлениям. Теперь нас ждут два сильных соперника. Независимо от того, как сложится ситуация в среду, нас все равно ждут два сильных соперника. В идеале мы сыграем в Мюнхене дважды", - сказал специалист.