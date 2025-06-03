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Нагельсманн высказался о текущей форме сборной Германии

Лига наций УЕФА

Всего одно поражение в 17 матчах — это впечатляет (с)

Нагельсманн высказался о текущей форме сборной Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими мыслями о текущей форме команды накануне матча полуфинала Лиги наций против Португалии.

"Всего одно поражение в последних 17 матчах — это впечатляет. Нам нужно продолжать в том же духе. Конечно, мы укрепляем свою уверенность благодаря новым победам и хорошим выступлениям. Теперь нас ждут два сильных соперника. Независимо от того, как сложится ситуация в среду, нас все равно ждут два сильных соперника. В идеале мы сыграем в Мюнхене дважды", - сказал специалист.

Добавим, что в случае победы над Португалией в полуфинале Лиги Наций команда Нагельсманна встретится в финале с победителем пары Испания - Франция.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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