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Тренер сборной Германии - о Роналду: Необыкновенный игрок, все еще очень опасен

Лига наций УЕФА

Накануне матча с Португалией Нагельсманн высказался о Роналду

Тренер сборной Германии - о Роналду: Необыкновенный игрок, все еще очень опасен

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о карьере Криштиану Роналду накануне предстоящего матча против Португалии в рамках полуфинала Лиги наций.

"У него необыкновенная карьера, которая длится уже много лет. Очень трудно так долго играть на таком высоком уровне. Он забил очень много голов и оказал большое влияние на команды, за которые играл. Надеюсь, завтра он не будет иметь такого большого влияния.

Несмотря на свой возраст, он все еще очень опасен, представляет угрозу для ворот, силен в воздухе, в штрафной площади и не потерял своей способности читать игру. Мы должны быть осторожны", - сказал Нагельсманн.

Напомним, что матч Германия - Португалия стартует 4 июня в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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