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Фернандеш: Португалия готова ко всему против Германии в полуфинале Лиги наций

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Игрок настроен на выход в финал ЛН

Фернандеш: Португалия готова ко всему против Германии в полуфинале Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруно Фернандеш, полузащитник сборной Португалии, ответил на вопросы журналистов накануне полуфинала Лиги наций, где его команда сыграет против Германии.

"Конечно, это будет очень тяжелый поединок против одной из лучших сборных мира. Но мы также одна из лучших команд. Поэтому я ожидаю очень хорошей игры от обеих национальных сборных. Но в конечном итоге, конечно, я ожидаю, что Португалия выйдет в финал.

Мы готовы ко всему. У нас хорошая команда, которая готова играть в любой момент, в любом стиле. Мы знаем, что для нас лучше всего, и постараемся воплотить это в матче. Но мы готовы противостоять интенсивности Германии или чему угодно, что они захотят продемонстрировать на поле", - сказал футболист.

Напомним, что матч Германия - Португалия стартует 4 июня в 22:00 по Киеву.

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Германия Португалия Бруно Фернандеш
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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