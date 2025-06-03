Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Португалии - про матч против Германии: Мы уважаем нашего соперника, но сделаем все, чтобы победить
Сборная Португалии нацелена на выход в финал Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес накануне полуфинального матча Лиги наций против Германии выступил на пресс-конференции.
"Дело не только в Португалии, но и в том, как хорошо играет Германия. Они рискуют. Дело не в отдельных игроках, а в команде, они прессингуют, но если посмотреть на статистику, то обе команды очень похожи, и я думаю, что это будет хороший матч, чтобы показать, на что мы способны. Мы очень уважаем соперника, и игра на выезде является дополнительным вызовом. Мы хотим играть на самом высоком уровне, чтобы получить хороший результат на выезде.
Мы очень хорошо знаем Германию. Мы знаем команду. Нагельсманн не отдает предпочтение отдельным игрокам, некоторые имеют специфические навыки, но он сосредотачивается на команде. Это самый высокий вызов для нас. Мы уважаем нашего соперника, но сделаем все, что сможем, чтобы победить", - сказал специалист.
Матч состоится 4 июня в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер отказались играть за Суперкубок Украины. Известна причина
- Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
- Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно
- Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей