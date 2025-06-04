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Испания – Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф Лиги Наций
Испания - Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.06.25 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испания и Франция определят второго финалиста Лиги Наций. В четвертьфинале в марте испанцы после результативных ничьих в серии пенальти одолели Нидерланды. Французы обменялись с хорватами домашними победами по 2:0 и тоже победили благодаря одиннадцатиметровым ударам.
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Поединок плей-офф Лиги Наций сезона 2024/2025 Испания – Франция состоится в четверг, 5 июня 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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