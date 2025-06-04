Испания – Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф Лиги Наций

Испания и Франция определят второго финалиста Лиги Наций. В четвертьфинале в марте испанцы после результативных ничьих в серии пенальти одолели Нидерланды. Французы обменялись с хорватами домашними победами по 2:0 и тоже победили благодаря одиннадцатиметровым ударам.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок плей-офф Лиги Наций сезона 2024/2025 Испания – Франция состоится в четверг, 5 июня 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Іспанія - Франція Смотреть трансляцию



Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.