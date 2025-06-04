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Германия – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Германия – Португалия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.06.2025⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Германия – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига Наций возвращается. Сборная Германии хозяин "Финала четырех", поэтому ее футболисты захотят продемонстрировать свои амбиции перед родными трибунами. Но их ждет сложный соперник. Сборная Португалии уже побеждала в турнире и, безусловно, хотела бы повторить свое достижение.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 4-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча Германия – Португалия
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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