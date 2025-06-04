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Германия – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Германия – Португалия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.06.2025⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Наций возвращается. Сборная Германии хозяин "Финала четырех", поэтому ее футболисты захотят продемонстрировать свои амбиции перед родными трибунами. Но их ждет сложный соперник. Сборная Португалии уже побеждала в турнире и, безусловно, хотела бы повторить свое достижение.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 4-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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