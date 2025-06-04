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Защитник сборной Испании - о полуфинале Лиги наций: Франция очень сильна

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Кукурелья поделился своими мыслями

Защитник сборной Испании - о полуфинале Лиги наций: Франция очень сильна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья поделился своими мыслями о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций против Франции.

"В полуфинале Лиги наций не может быть более или менее желанного соперника. В прошлом году в полуфинале ЕВРО-2024 французы заставили нас серьезно попотеть.

В полуфинале ЕВРО у нас все получилось. Если сыграем как умеем и будем хорошо контролировать мяч и бороться друг за друга, все может снова сложиться хорошо. Франция очень сильна. Мбаппе - хороший игрок, но мы здесь, чтобы защитить свой трофей, так что Франции стоит беспокоиться о нас так же, как и нам о них", - сказал футболист.

Напомним, что матч Испания - Франция состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.

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Испания Франция Марк Кукурелья
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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