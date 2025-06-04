Дешам - о полуфинале Лиги наций: Нужно найти баланс между защитой и атакой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции накануне полуфинала Лиги наций, где его подопечные сыграют против национальной команды Испании.

"В идеале против такого соперника, как Испания, нам нужно быть достаточно крепкими в обороне. Но если мы планируем только защищаться, то нет смысла играть в футбол. Нам нужно найти баланс между защитой и атакой. Когда мяч у нас, проблем нет, но наш соперник любит владеть мячом и, как правило, держит его больше, чем большинство команд. Главная цель — нам нужна команда, которая способна усложнить жизнь Испании.

Наши болельщики уже несколько лет подряд преданно поддерживают французскую сборную. Мы здесь, чтобы разделить с ними эти эмоции", — сказал специалист.