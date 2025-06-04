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Дешам - о полуфинале Лиги наций: Нужно найти баланс между защитой и атакой

Лига наций УЕФА

Специалист ответил на вопросы журналистов

Дешам - о полуфинале Лиги наций: Нужно найти баланс между защитой и атакой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции накануне полуфинала Лиги наций, где его подопечные сыграют против национальной команды Испании.

"В идеале против такого соперника, как Испания, нам нужно быть достаточно крепкими в обороне. Но если мы планируем только защищаться, то нет смысла играть в футбол. Нам нужно найти баланс между защитой и атакой. Когда мяч у нас, проблем нет, но наш соперник любит владеть мячом и, как правило, держит его больше, чем большинство команд. Главная цель — нам нужна команда, которая способна усложнить жизнь Испании.

Наши болельщики уже несколько лет подряд преданно поддерживают французскую сборную. Мы здесь, чтобы разделить с ними эти эмоции", — сказал специалист.

Напомним, что матч Испания — Франция состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.

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Испания Франция Дидье Дешам
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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