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Дешам - о полуфинале Лиги наций: Нужно найти баланс между защитой и атакой
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции накануне полуфинала Лиги наций, где его подопечные сыграют против национальной команды Испании.
"В идеале против такого соперника, как Испания, нам нужно быть достаточно крепкими в обороне. Но если мы планируем только защищаться, то нет смысла играть в футбол. Нам нужно найти баланс между защитой и атакой. Когда мяч у нас, проблем нет, но наш соперник любит владеть мячом и, как правило, держит его больше, чем большинство команд. Главная цель — нам нужна команда, которая способна усложнить жизнь Испании.
Наши болельщики уже несколько лет подряд преданно поддерживают французскую сборную. Мы здесь, чтобы разделить с ними эти эмоции", — сказал специалист.
Напомним, что матч Испания — Франция состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.
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