Защитник сборной Франции - о полуфинале Лиги Наций: Мы знаем о сильных сторонах Испании уже много лет

Накануне полуфинального матча Лиги наций против Испании, защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился мыслями о предстоящем противостоянии.

"Мы настроены позитивно. Мы знаем, что Испания имеет много сильных сторон как команда. Сейчас у нас есть еще один день, чтобы подготовиться к этому полуфиналу. Мы постараемся сделать все, чтобы хорошо подготовиться к завтрашней игре.

Мы знаем об их сильных сторонах уже много лет, особенно после последнего чемпионата Европы, где мы проиграли им в полуфинале. Мы знаем, что это очень сильная команда, которая имеет преимущества на всех уровнях поля. Но мы должны приложить все усилия, сделать все возможное и отдать все, чтобы достичь хорошего результата", - сказал футболист.