Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник сборной Франции - о полуфинале Лиги Наций: Мы знаем о сильных сторонах Испании уже много лет
Франция настроена на выход в финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне полуфинального матча Лиги наций против Испании, защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился мыслями о предстоящем противостоянии.
"Мы настроены позитивно. Мы знаем, что Испания имеет много сильных сторон как команда. Сейчас у нас есть еще один день, чтобы подготовиться к этому полуфиналу. Мы постараемся сделать все, чтобы хорошо подготовиться к завтрашней игре.
Мы знаем об их сильных сторонах уже много лет, особенно после последнего чемпионата Европы, где мы проиграли им в полуфинале. Мы знаем, что это очень сильная команда, которая имеет преимущества на всех уровнях поля. Но мы должны приложить все усилия, сделать все возможное и отдать все, чтобы достичь хорошего результата", - сказал футболист.
Напомним, что матч полуфинала Лиги наций Испания - Франция состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- "Кто вообще ведет переговоры с террористами?", - Путин отказался от переговоров с Зеленским
- Официально. Пономарев покинул пост главного тренера Руха
- Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру
- Полузащитник сборной Германии уехал из национальной команды. Федерация назвала причину
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре