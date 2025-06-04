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Защитник сборной Франции - о полуфинале Лиги Наций: Мы знаем о сильных сторонах Испании уже много лет

Лига наций УЕФА
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Франция настроена на выход в финал

Защитник сборной Франции - о полуфинале Лиги Наций: Мы знаем о сильных сторонах Испании уже много лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне полуфинального матча Лиги наций против Испании, защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился мыслями о предстоящем противостоянии.

"Мы настроены позитивно. Мы знаем, что Испания имеет много сильных сторон как команда. Сейчас у нас есть еще один день, чтобы подготовиться к этому полуфиналу. Мы постараемся сделать все, чтобы хорошо подготовиться к завтрашней игре.

Мы знаем об их сильных сторонах уже много лет, особенно после последнего чемпионата Европы, где мы проиграли им в полуфинале. Мы знаем, что это очень сильная команда, которая имеет преимущества на всех уровнях поля. Но мы должны приложить все усилия, сделать все возможное и отдать все, чтобы достичь хорошего результата", - сказал футболист.

Напомним, что матч полуфинала Лиги наций Испания - Франция состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.

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Испания Франция Ибраима Конате
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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