Первый полуфинал Лиги Наций в домашних стенах. Стартовые составы на матч Германия – Португалия

На "Альянц-Арене" состоится первый полуфинал Лиги Наций между Германией и Португалией.

Юлиан Нагельсманн выставил следующий стартовый состав:

Тер Штеген – Антон, Коч, Таа, Киммих – Горетцка, Вольтемад. Виртц – Миттельштадт, Сане, Павлович

Роберто Мартинес выпускает следующих футболистов.

Кошта – Невеш, Инасиу, Диаш, Мендеш – Силва, Невес – Тринкау, Фернандеш, Нето - Роналду

Примечательно, что это первая встреча сборных Германии и Португалии с 2021 года. Тогда команды сыграли в одной группе на Евро 2020 и Германия победила со счётом 4:2.

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В Лиге Наций команды встречаются впервые.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.