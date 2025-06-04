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Первый полуфинал Лиги Наций в домашних стенах. Стартовые составы на матч Германия – Португалия
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
На "Альянц-Арене" состоится первый полуфинал Лиги Наций между Германией и Португалией.
Юлиан Нагельсманн выставил следующий стартовый состав:
Тер Штеген – Антон, Коч, Таа, Киммих – Горетцка, Вольтемад. Виртц – Миттельштадт, Сане, Павлович
Mit dieser 11 starten wir gegen Portugal! ????#dfbteam #GERPOR— DFB-Team (@DFB_Team) June 4, 2025
???? UEFA pic.twitter.com/7UC31eFF0E
Роберто Мартинес выпускает следующих футболистов.
Кошта – Невеш, Инасиу, Диаш, Мендеш – Силва, Невес – Тринкау, Фернандеш, Нето - Роналду
Примечательно, что это первая встреча сборных Германии и Португалии с 2021 года. Тогда команды сыграли в одной группе на Евро 2020 и Германия победила со счётом 4:2.
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В Лиге Наций команды встречаются впервые.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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