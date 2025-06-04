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Начало матча между сборными Германии и Португалии отложено. Известна причина
Природа…
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Начало матча между сборными Германии и Португалии отложено.
По информации УЕФА, начало матча первого полуфинала Лиги Наций отложено из-за погодных условий.
В Мюнхене прошёл ливень с градом и команды не успели размяться. После окончания непогоды арбитр матча Славко Винчич проверил состояние поля и допустил сборные к разминке.
Начало матча перенесено на 22:10 по киевскому времени.
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По сообщениям немецких СМИ на сегодняшний вечер в Мюнхене объявлена суровая погода.
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