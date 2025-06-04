Полузащитник сборной Германии получил награду от футбольного союза. ФОТО

Полузащитник сборной Германии получил награду от футбольного союза.

Йозуа Киммих проводит свой юбилейный матч в сборной Германии. По этому поводу президент DFB Бернд Нойендорф и спортивный директор DFB-Eleff Руди Феллер вручили игроку памятные награды.

Одной из наград была медаль.

Напомним, что матч против сборной Португалии стал 100-м для Йозуа Киммиха.Капитан играет в национальной команде с 2016 года.

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