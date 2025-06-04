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Полузащитник сборной Германии получил награду от футбольного союза. ФОТО

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Полузащитник сборной Германии получил награду от футбольного союза. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Германии получил награду от футбольного союза.

Йозуа Киммих проводит свой юбилейный матч в сборной Германии. По этому поводу президент DFB Бернд Нойендорф и спортивный директор DFB-Eleff Руди Феллер вручили игроку памятные награды.

Одной из наград была медаль.

Полузащитник сборной Германии получил награду от футбольного союза. ФОТО - изображение 1

Напомним, что матч против сборной Португалии стал 100-м для Йозуа Киммиха.Капитан играет в национальной команде с 2016 года.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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