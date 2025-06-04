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Тренер сборной Испании - о матчах Лиги наций: В финальной четверке нет фаворитов. Выиграть может любой
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.
"Мы в финальной четверке. Нет фаворитов. Четыре матча, четыре финала. Германия против Португалии - это может быть финал ЕВРО или Чемпионата мира. Мне очень трудно сказать, что мы фавориты, когда нас окружают такие сильные команды. Выиграть может любой.
Мы можем доказать свою силу, работая как команда, как в атаке, так и в обороне. Мы должны продемонстрировать сплоченность, прикрывать друг друга, стараться выигрывать дуэли и играть агрессивно. Это наша философия. Мы хотим играть с инициативой. Пусть они беспокоятся об Ольмо, Педри и т.д. Это встреча четырех суперкоманд, четырех составов, наполненных супер игроками. Все будут наслаждаться этими играми", - сказал специалист.
Напомним, что матч Испания - Франция в рамках полуфинала Лиги наций состоится 5 июня в 22:00 по Киеву.
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