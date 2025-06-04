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Сборная Германии открыла счет в полуфинале Лиги наций против Португалии

Лига наций УЕФА
Обновлено

Счет открыт во втором тайме

Сборная Германии открыла счет в полуфинале Лиги наций против Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Германии сделала первый шаг к финалу Лиги наций, открыв счет в полуфинальном поединке против национальной команды Португалии.

Йозуа Киммих отдал идеальную передачу своему партнеру по команде, Флориану Виртцу, который без особых усилий забил с близкого расстояния, головой направив мяч в правый нижний угол ворот.

Текущий счет 1:0.

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