Лига наций УЕФА
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Сборная Германии открыла счет в полуфинале Лиги наций против Португалии
Счет открыт во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Германии сделала первый шаг к финалу Лиги наций, открыв счет в полуфинальном поединке против национальной команды Португалии.
Йозуа Киммих отдал идеальную передачу своему партнеру по команде, Флориану Виртцу, который без особых усилий забил с близкого расстояния, головой направив мяч в правый нижний угол ворот.
Текущий счет 1:0.
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