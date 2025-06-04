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Тренер угадал с заменами. Португалия сравняла счёт и после вышла вперёд в матче с Германией

Лига наций УЕФА

Вышел на замену и забил

Тренер угадал с заменами. Португалия сравняла счёт и после вышла вперёд в матче с Германией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португалия сравнивает счёт в матче с Германией.

Франсиско Консейсао подобрал мяч справа. Затем он пробивает с 20 метров и попал в левый угол.

Счёт в матче стал 1:1.

Спустя 5 минут Португалия вышла вперёд. Бруно Фернандес и Нуно Мендес пасовались между собой. Ошибся защитник "Баварии" Таа, левый защитник сборной португалии отдал пас на Роналду и он поразил ворота.

Португалия вышла вперёд 2:1.

Текстовую трансляцию читайте на сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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