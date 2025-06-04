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Тренер угадал с заменами. Португалия сравняла счёт и после вышла вперёд в матче с Германией
Вышел на замену и забил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия сравнивает счёт в матче с Германией.
Франсиско Консейсао подобрал мяч справа. Затем он пробивает с 20 метров и попал в левый угол.
Счёт в матче стал 1:1.
Спустя 5 минут Португалия вышла вперёд. Бруно Фернандес и Нуно Мендес пасовались между собой. Ошибся защитник "Баварии" Таа, левый защитник сборной португалии отдал пас на Роналду и он поразил ворота.
Португалия вышла вперёд 2:1.
Текстовую трансляцию читайте на сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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