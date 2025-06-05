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SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов сборных Германии и Португалии в полуфинале Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Кто получил наивысший балл?

SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов сборных Германии и Португалии в полуфинале Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

4 июня сборная Германии сыграла против Португалии в рамках полуфинала Лиги наций (1:2).

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Лучшим игроком в этом матче по версии Sofascore и WhoScored стал Йозуа Киммих, который в своем 100-м матче за команду отдал 1 ассист, - он получил 7.9 и 7.7 соответственно.
SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов сборных Германии и Португалии в полуфинале Лиги наций - изображение 1SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов сборных Германии и Португалии в полуфинале Лиги наций - изображение 2

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