Лига наций УЕФА
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SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов сборных Германии и Португалии в полуфинале Лиги наций
Кто получил наивысший балл?
Getty Images/Global Images Ukraine
4 июня сборная Германии сыграла против Португалии в рамках полуфинала Лиги наций (1:2).
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Лучшим игроком в этом матче по версии Sofascore и WhoScored стал Йозуа Киммих, который в своем 100-м матче за команду отдал 1 ассист, - он получил 7.9 и 7.7 соответственно.
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