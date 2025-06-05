Лига наций, полуфинал

Мюнхен, Альянц Арена

Германия – Португалия 1:2

Голы: Виртц 48 – Консейсау 63, Роналду 68

Юлиан Нагельсманн привычно вышел с тройкой ЦЗ сзади на большой матч. Отсутствующих основных Рюдигера и Шлоттербека пришлось компенсировать количественно – к Та в компанию вышли нечастые гости Бундестим Кох и Антон. Впереди остановился на почти 2-метровом Нике Вольтемаде, который дебютировал при поддержке Виртца и Сане. Киммих разгонял игру с позиции правого латераля в 100-м матче за сборную, но одновременно по его флангу активно грузили гости забросы на Нету.

Хозяева играли первым номером при привычной пассивности прессинга Португалии (налог на Роналду). Качеств Киммиха, Павловича и вернувшегося тер Стегена под давлением хватало, чтобы выманивать гостей в давление и атаковать на пространстве. Либо, что было более типично для первой половины игры, перехода к трети Португалии с последующей ставкой на активную игру латералей и навесы на Вольтемаде. Лучше всего работали врывания немцев вторым темпом, которые постоянно упускали. Леон и с прострела Киммиха пробивал, и опасно бил после катбека Сане. Кроме баварцев угрожал и Вольтемаде. Опять-таки, врывался второй волной.

Португалия пассивность без мяча компенсировали опасными транзитами. Явные заготовки были под фланг Киммиха. Фланг Нету освобождали под его изоляции с Киммихом, а чаще вингер "Челси" сразу получал мяч за спиной Йозуа. Итог тайма: трижды убежал. Один раз нашел Криша в штрафной, хотя искал Бруну между линий. Один раз пробил выше, а третий долго подбирал под себя и дал Коху остановить атаку на последнем рубеже чистым отбором в штрафной.

Мартинес скомбинировал заготовки Луиса Энрике и Гвардиолы, сыграв осторожно. Жоау Невеш играл интертированного, Нуну Мендеш то оставался третьим сзади для подстраховки, то своевременно улетал вперед. Именно Нуну запустил две лучших контратаки через Нету. Бернарду же по заветам Пепа глубоко опускался в билд-апе, гарантируя сохранение мяча. Но это било по продвижению мяча, с которым были проблемы. Как и с шириной справа. Тринкау отдувался, но был изолирован и включался в игру только тогда, когда покидал бровку. Его выход – больше похвала за голы в 1/4, но никак не подходящая тактическая деталь под сегодняшний рисунок.

С подарка Тринкау Германия начала второй тайм, конвертировав свое незначительное преимущество. Виртц подтвердил реноме прессинг-машины. Перехватил мяч на чужой трети, нашел Киммиха в опорной, и после тонкой закидушки капитана головой мягко забросил в угол.

Гол раскрыл игру, и это хозяевам пришлось не в радость. Кроме вынужденной агрессии пиренейцев свою роль сыграло качество состава. После замен оно стало кричуще неприличным. Нагельсманн делал замены, глядя на кондиции подсевших игроков, и был вынужден выпустить Гозенса, Фюллькруга и вялого Гнабри. Мартинес имел роскошь усилить игру Витиньей, плюс наконец решил проблему правого фланга выходом атакующего фуллбека Семеду, которому фланг освобождал Консейсау.

Замены дали мгновенный эффект. С обоих сторон. Семеду врыванием по флангу потянул за собой Антона, освободив коридор для изоляции Консейсау против Гозенса. Закончилось наглым проходом к подступам штрафной площади и роскошным обводным ударом в дальний угол. Вскоре по противоположному краю включился Мендеш. Нуну зашел с левого полуфланга, обыгрался в стенку с Фернандешем и выкатил Кришу на победный гол.

Нагельсманн попробовал перестроиться на 4-ку, вертикализировал игру дортмундскими атлетами Адейеми и Нмечей. Но в концовке мы увидели только Португалию, от третьего же спас куражный перфоманс тер Стегена. 1:2. Нагельсманн со старта переиграл коллегу, его стартовый план работал лучше даже при заметно худших кадрах. Но у Мартинеса были козыри с лавки, которыми он перевернул игру. Плюс Нагельсманн немного подыграл коллегами уже своими заменами. Хотя при тусклой лавке и отбеганным км альтернатив Юлиан особо и не имел. Нуну Мендеш – зверь.

Германия: тер Стеген – Та, Кох, Антон (Нмеча, 71) – Киммих, Горецка, Павлович (Адейеми, 71), Миттельштедт (Гозенс, 60) – Сане (Гнабри, 61), Виртц – Вольтемаде (Фюллькруг, 61)

Португалия: Кошта – Жоау Невеш (Семеду, 58), Диаш, Инасиу, Мендеш – Бернарду, Рубен Невеш (Витинья, 58), Фернандеш – Тринкау (Консейсау, 58), Роналду (Пальинья, 90), Нету (Жота, 83)