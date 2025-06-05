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Откамбечились. Определился первый финалист Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Откамбечились. Определился первый финалист Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определился первый финалист Лиги Наций.

Португалия, победив в матче с Германией, вышла в финал Лиги Наций. Матч закончился со счётом 2:1.

Заметим, что это первый финал Португалии с 2019 года. Тогда сборная победила в домашнем "Финале Четырёх" и выиграла дебютный трофей Лиги Наций.

Победитель матча между Испанией и Францией станет соперником сборной Португалии.

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Германия сыграет в матче за третье место. Оппонентом "Бундестим" станет проигравший в матче между Испанией и Францией.

Матч за третье место состоится 8 июня в 16:00 по киевскому времени в Штутгарте. Финал турнира состоится в этот же день в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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