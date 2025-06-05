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В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
Одна из сборных выйдет вперёд по количеству трофеев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире.
После поражения в полуфинале турнира сборной Германии, в финале встретятся команды, которые по одному разу выигрывали Лигу Наций.
Португалия побеждала в первом розыгрыше в 2019 году. Франция выигрывала турнир в 2021 году, а сборная Испании – действующий победитель.
Одна из сборных в это воскресенье выйдет вперёд по количеству трофеев Лиги Наций.
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Напомним, что во втором полуфинале сыграют сборные Испании и Франции. Матч состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.
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