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Тренер сборной Португалии: Это была командная победа

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Тренер сборной Португалии: Это была командная победа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил матч против сборной Германии.

По словам испанского наставника, сборная показала отличную игру и в финале также хотят себя проявить.

"Надо порадоваться такой победе - мы впервые за долгие годы победили против Германии. Тактически мы были великолепны, и помогла наша самоотдача. Это была командная победа.

Теперь у нас есть возможность восстановиться и все оценить. Хотим еще раз также проявить себя в футболках сборной", - заявил Мартинес.

Напомним, что сборная Португалии победила сборную Германию со счётом 2:1 и прошла в финал Лиги Наций.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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