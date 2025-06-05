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Тренер сборной Португалии: Это была командная победа
Важный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил матч против сборной Германии.
По словам испанского наставника, сборная показала отличную игру и в финале также хотят себя проявить.
"Надо порадоваться такой победе - мы впервые за долгие годы победили против Германии. Тактически мы были великолепны, и помогла наша самоотдача. Это была командная победа.
Теперь у нас есть возможность восстановиться и все оценить. Хотим еще раз также проявить себя в футболках сборной", - заявил Мартинес.
Напомним, что сборная Португалии победила сборную Германию со счётом 2:1 и прошла в финал Лиги Наций.
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