Тренер сборной Португалии: Это была командная победа

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил матч против сборной Германии.

По словам испанского наставника, сборная показала отличную игру и в финале также хотят себя проявить.

"Надо порадоваться такой победе - мы впервые за долгие годы победили против Германии. Тактически мы были великолепны, и помогла наша самоотдача. Это была командная победа.

Теперь у нас есть возможность восстановиться и все оценить. Хотим еще раз также проявить себя в футболках сборной", - заявил Мартинес.