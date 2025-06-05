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Роналду обновил рекорд лучшего бомбардира в истории. Он также забил больше всех на уровне сборных
И это в 40 лет в матче против Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале Дивизиона А Лиги наций Португалия одержала волевую победу в Мюнхене над Германией (2:1). Криштиану Роналду забил решающий мяч на 68-й минуте.
Нападающий забил 937-й гол и обновил собственный рекорд как лучшего бомбардира в истории. Для этого ему понадобилось 572 встречи. Среди действующих футболистов 2-е место занимает Лионель Месси (865), 7-е – Роберт Левандовский (673), Луис Суарес – 12-е (591).
Также форвард нанес 137-й точный удар в составе "селесау". Это тоже рекорд в национальных сборных. У Месси 112 мячей, у Левандовского – 85.
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