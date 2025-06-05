Роналду обновил рекорды лучшего бомбардира в истории и по количеству голов в составе сборной

В полуфинале Дивизиона А Лиги наций Португалия одержала волевую победу в Мюнхене над Германией (2:1). Криштиану Роналду забил решающий мяч на 68-й минуте.

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Нападающий забил 937-й гол и обновил собственный рекорд как лучшего бомбардира в истории. Для этого ему понадобилось 572 встречи. Среди действующих футболистов 2-е место занимает Лионель Месси (865), 7-е – Роберт Левандовский (673), Луис Суарес – 12-е (591).

Также форвард нанес 137-й точный удар в составе "селесау". Это тоже рекорд в национальных сборных. У Месси 112 мячей, у Левандовского – 85.