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Роналду обновил рекорды лучшего бомбардира в истории и по количеству голов в составе сборной

Лига наций УЕФА
Обновлено

И это в 40 лет в матче против Германии

Роналду обновил рекорды лучшего бомбардира в истории и по количеству голов в составе сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

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В полуфинале Дивизиона А Лиги наций Португалия одержала волевую победу в Мюнхене над Германией (2:1). Криштиану Роналду забил решающий мяч на 68-й минуте.

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Нападающий забил 937-й гол и обновил собственный рекорд как лучшего бомбардира в истории. Для этого ему понадобилось 572 встречи. Среди действующих футболистов 2-е место занимает Лионель Месси (865), 7-е – Роберт Левандовский (673), Луис Суарес – 12-е (591).

Также форвард нанес 137-й точный удар в составе "селесау". Это тоже рекорд в национальных сборных. У Месси 112 мячей, у Левандовского – 85.

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Криштиану Роналду
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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