  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Капитан сборной Германии: Поражение абсолютно заслуженное

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан сборной Германии: Поражение абсолютно заслуженное

Лига наций УЕФА

Комментарий после игры

Капитан сборной Германии: Поражение абсолютно заслуженное

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих поделился своими мыслями после поражения от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги Наций.

"Это была одна из наших худших игр. Поражение абсолютно заслуженное. Мы были недостаточно хороши ни с мячом, ни без него. После того, как мы повели 1:0, мы вообще ничего не показали. Мы должны извлечь из этого урок. Если мы не покажем энергию, то не сможем конкурировать с лучшими европейскими командами", – сказал Киммих.

Напомним, что 8 июня Германия сыграет в матче за третье место с командой, которая проиграла в паре Испания – Франция.

Читайте такжеЛига наций. Германия – Португалия 1:2. Замены Мартинеса и клюшка Роналду выводят гостей в финал
По теме
yellow-arrow
Испания – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Роналду обновил рекорд лучшего бомбардира в истории. Он также забил больше всех на уровне сборных
yellow-arrow
В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
Германия Португалия Лига Наций Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости