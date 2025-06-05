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Капитан сборной Германии: Поражение абсолютно заслуженное
Комментарий после игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Германии Йозуа Киммих поделился своими мыслями после поражения от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги Наций.
"Это была одна из наших худших игр. Поражение абсолютно заслуженное. Мы были недостаточно хороши ни с мячом, ни без него. После того, как мы повели 1:0, мы вообще ничего не показали. Мы должны извлечь из этого урок. Если мы не покажем энергию, то не сможем конкурировать с лучшими европейскими командами", – сказал Киммих.
Напомним, что 8 июня Германия сыграет в матче за третье место с командой, которая проиграла в паре Испания – Франция.
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