Капитан сборной Германии: Поражение абсолютно заслуженное

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих поделился своими мыслями после поражения от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги Наций.

"Это была одна из наших худших игр. Поражение абсолютно заслуженное. Мы были недостаточно хороши ни с мячом, ни без него. После того, как мы повели 1:0, мы вообще ничего не показали. Мы должны извлечь из этого урок. Если мы не покажем энергию, то не сможем конкурировать с лучшими европейскими командами", – сказал Киммих.