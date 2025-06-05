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Испания – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Испания – Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.06.2025⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Испания – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборные Испании и Франции определят второго финалиста Лиги Наций, который сыграет против Португалии. В четвертьфинале в марте испанцы после результативных ничьих в серии пенальти одолели Нидерланды. Французы обменялись с хорватами домашними победами со счетом 2:0 и также победили благодаря одиннадцатиметровым ударам.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 5-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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