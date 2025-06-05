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Полузащитник сборной Испании перед матчем с Францией: Мы должны быть собой, мы действующие чемпионы

Лига наций УЕФА

Оптимистичный настрой

Полузащитник сборной Испании перед матчем с Францией: Мы должны быть собой, мы действующие чемпионы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями перед матчем с Францией.

Педри назвал сильные стороны соперника и заявил, что команде нужно придерживаться своего стиля. Также полузащитник "Барселоны" рассчитывает победить в Лиге Наций.

"Мы должны придерживаться своего стиля футбола, основанного на владении мячом, и доминировать в матче. Нам нужно следить за их контратаками, поэтому мы всегда должны держать мяч. Мы должны быть собой, мы действующие чемпионы.

Это потенциальный титул в составе национальной сборной, и в раздевалке мы действительно настроены на это.

Мы победили на Евро, и теперь нас ждет Лига Наций. Я уверен, что победитель этого турнира будет более уверенным в себе перед следующим чемпионатом мира", - сказал Педри.

Напомним, что второй полуфинал Лиги Наций между Испанией и Францией состоится 5 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
RFEF
Опубликовал: Владислав Прийменко
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