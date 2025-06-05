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Хавбек сборной Испании - о противостоянии с Мбаппе: Трудно остановить такого игрока
Педри ответил на вопрос журналиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне матча полуфинала Лиги Наций между Испанией и Францией, Педри поделился своими мыслями о противостоянии с Килианом Мбаппе.
"Когда вы говорите о таком удивительном игроке, с его качеством, трудно сказать, что у вас есть какой-то трюк, чтобы его остановить, поскольку всегда есть способ, которым он может изменить ситуацию.
Завтра он захочет сыграть великолепную игру и доказать, что является одним из лучших в мире", - сказал Педри.
Напомним, что полуфинал Лиги Наций между Испанией и Францией состоится сегодня, 5 июня, в 22:00 по киевскому времени.
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