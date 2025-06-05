Хавбек сборной Испании - о противостоянии с Мбаппе: Трудно остановить такого игрока

Накануне матча полуфинала Лиги Наций между Испанией и Францией, Педри поделился своими мыслями о противостоянии с Килианом Мбаппе.

"Когда вы говорите о таком удивительном игроке, с его качеством, трудно сказать, что у вас есть какой-то трюк, чтобы его остановить, поскольку всегда есть способ, которым он может изменить ситуацию.

Завтра он захочет сыграть великолепную игру и доказать, что является одним из лучших в мире", - сказал Педри.