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Хавбек сборной Испании - о противостоянии с Мбаппе: Трудно остановить такого игрока

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Педри ответил на вопрос журналиста

Хавбек сборной Испании - о противостоянии с Мбаппе: Трудно остановить такого игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне матча полуфинала Лиги Наций между Испанией и Францией, Педри поделился своими мыслями о противостоянии с Килианом Мбаппе.

"Когда вы говорите о таком удивительном игроке, с его качеством, трудно сказать, что у вас есть какой-то трюк, чтобы его остановить, поскольку всегда есть способ, которым он может изменить ситуацию.

Завтра он захочет сыграть великолепную игру и доказать, что является одним из лучших в мире", - сказал Педри.

Напомним, что полуфинал Лиги Наций между Испанией и Францией состоится сегодня, 5 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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