Тренер сборной Германии: Роналду много вкладывает в себя, и результат виден всем

После поражения сборной Германии от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций, главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн высказался о физической форме Криштиану Роналду.

"В свои 40 лет Роналду имеет прекрасное тело, он много в него вкладывает. Он много вкладывает в себя, и результат виден всем. Он забил гол, и это не случайно", - сказал специалист.

Напомним, что 8 июня сборная Германии теперь сыграет в матче за третье место с командой, которая проиграет в паре Испания - Франция.

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