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Тренер сборной Германии: Роналду много вкладывает в себя, и результат виден всем
Нагельсманн высказался о легендарном португальце
Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения сборной Германии от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций, главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн высказался о физической форме Криштиану Роналду.
"В свои 40 лет Роналду имеет прекрасное тело, он много в него вкладывает. Он много вкладывает в себя, и результат виден всем. Он забил гол, и это не случайно", - сказал специалист.
Напомним, что 8 июня сборная Германии теперь сыграет в матче за третье место с командой, которая проиграет в паре Испания - Франция.
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