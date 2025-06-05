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Тренер сборной Германии: Роналду много вкладывает в себя, и результат виден всем

Лига наций УЕФА

Нагельсманн высказался о легендарном португальце

Тренер сборной Германии: Роналду много вкладывает в себя, и результат виден всем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После поражения сборной Германии от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций, главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн высказался о физической форме Криштиану Роналду.

"В свои 40 лет Роналду имеет прекрасное тело, он много в него вкладывает. Он много вкладывает в себя, и результат виден всем. Он забил гол, и это не случайно", - сказал специалист.

Напомним, что 8 июня сборная Германии теперь сыграет в матче за третье место с командой, которая проиграет в паре Испания - Франция.

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Германия Криштиану Роналду Португалия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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