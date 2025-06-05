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Сборная Испании забила два быстрых гола Франции в полуфинале Лиги наций
Испанцы открывают счет в полуфинале Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании вышла вперед в полуфинальном матче Лиги наций против Франции, открыв счет на 21-й минуте.
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На экваторе первого тайма Ямаль принял мяч на левом фланге, отдал между двумя соперниками в штрафную, там Оярсабаль в борьбе протолкнул снаряд под удар Уильямсу, а Нико зарядил над Меньяном под перекладину.
А Мерино его очень быстро удваивает, и снова ассист от Микеля. Дешам в отчаянии. Гениальная и одновременно простая стеночка от футболистов "Красной Фурии".
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