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Сборная Испании забила два быстрых гола Франции в полуфинале Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Испанцы открывают счет в полуфинале Лиги наций

Сборная Испании забила два быстрых гола Франции в полуфинале Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Испании вышла вперед в полуфинальном матче Лиги наций против Франции, открыв счет на 21-й минуте.

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На экваторе первого тайма Ямаль принял мяч на левом фланге, отдал между двумя соперниками в штрафную, там Оярсабаль в борьбе протолкнул снаряд под удар Уильямсу, а Нико зарядил над Меньяном под перекладину.

А Мерино его очень быстро удваивает, и снова ассист от Микеля. Дешам в отчаянии. Гениальная и одновременно простая стеночка от футболистов "Красной Фурии".

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