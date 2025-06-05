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Разгром. Сборная Испании забила Франции четвертый гол в полуфинале Лиги наций, но французы отыграли один мяч
Это точка?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании закрепляет свое преимущество в полуфинале Лиги наций против Франции.
Ямаль реализует пенальти в начале второго тайма, который сам и заработал, а затем Педри доводит счет до непристойного после разрезающего паса Уильямса.
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Почти сразу Мбаппе последовал примеру Ямаля – тоже заработал 11-метровый, и тоже его безупречно исполнил.
Текущий счет 4:1.
5:1. Ямаль! Ламин таки ткнул мяч в ворота с рикошетом от руки Меньяна после отличной комбинации "Красной Фурии". Темный вечер для сборной Франции.
Добавим, что победитель этой пары сыграет против Португалии в финале.
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