Разгром. Сборная Испании забила Франции четвертый гол в полуфинале Лиги наций, но французы отыграли один мяч

Сборная Испании закрепляет свое преимущество в полуфинале Лиги наций против Франции.

Ямаль реализует пенальти в начале второго тайма, который сам и заработал, а затем Педри доводит счет до непристойного после разрезающего паса Уильямса.

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Почти сразу Мбаппе последовал примеру Ямаля – тоже заработал 11-метровый, и тоже его безупречно исполнил.

Текущий счет 4:1.

5:1. Ямаль! Ламин таки ткнул мяч в ворота с рикошетом от руки Меньяна после отличной комбинации "Красной Фурии". Темный вечер для сборной Франции.

Добавим, что победитель этой пары сыграет против Португалии в финале.