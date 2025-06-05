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Определились финалисты Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Разыграют второй для себя трофей

Определились финалисты Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определились финалисты Лиги Наций.

Сборная Испании, победив Францию, стала вторым финалистом турнира. Матч закончился со счётом 5:4. Первым финалистом стала сборная Португалии, обыгравшая Германию со счётом 2:1.

Заметим, что Испания – действующий обладатель Лиги Наций. В 2023 году они обыграли сборную Нидерландов по пенальти 5:4. Основное время закончилось со счётом 0:0.

Португалия выигрывала первый трофей турнира в 2019 году, обыграв Нидерланды со счётом 1:0.

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Матч состоится 8 июня в Мюнхене на «Альянц-Арене». Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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