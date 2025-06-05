  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Битва за бронзу. Определились сборные, которые сыграют в матче за третье место в Лиге Наций

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва за бронзу. Определились сборные, которые сыграют в матче за третье место в Лиге Наций

Лига наций УЕФА

Сложно назвать фаворита

Битва за бронзу. Определились сборные, которые сыграют в матче за третье место в Лиге Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определились сборные, сыгравшие в матче за третье место в Лиге Наций.

Сборная Франции, уступив сборной Испании (4:5), сыграет с хозяевами турнира Германией. Бундестим уступила сборной Португалии со счётом 1:2.

К слову, это третий случай в турнире, когда хозяева играют в матче за третье место. Первой была сборная Италии в 2021 году, которая обыграла Бельгию (2:1).

Вторыми были Нидерланды в 2023 году, которые уступили Италии (2:3).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч за третье место состоится 8 июня в Штутгарте. Начало в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Определились финалисты Лиги Наций
yellow-arrow
Лига Наций. Испания – Франция 5:4. Действующие чемпионы продолжают защиту титула
Германия Франция Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости