Битва за бронзу. Определились сборные, которые сыграют в матче за третье место в Лиге Наций

Определились сборные, сыгравшие в матче за третье место в Лиге Наций.

Сборная Франции, уступив сборной Испании (4:5), сыграет с хозяевами турнира Германией. Бундестим уступила сборной Португалии со счётом 1:2.

К слову, это третий случай в турнире, когда хозяева играют в матче за третье место. Первой была сборная Италии в 2021 году, которая обыграла Бельгию (2:1).

Вторыми были Нидерланды в 2023 году, которые уступили Италии (2:3).

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Матч за третье место состоится 8 июня в Штутгарте. Начало в 16:00 по киевскому времени.