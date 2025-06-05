Лига Наций. Испания – Франция 5:4. Действующие чемпионы продолжают защиту титула

Испания и Франция определяли второго финалиста турнира, который сразится за титул с Португалией.

Первый опасный момент создали испанцы, но удар Ямаля заблокировали на угловой. Французы ответили своим моментом. Дембеле во время контратаки отдал на Мбаппе, прострел которого забрал Симон.

После розыгрыша углового Тео Эрнандес мощно пробил в перекладину. Нико Уильямс пробивал с левого фланга штрафной в ближний угол, но Меньян парировал ногами.

В середине первого тайма хозяева повели в счете. Оярсабаль в центре штрафной получил пас от Ямаля, отбросил под удар Нико Уильямсу, открывшего счет в матче. 1:0.

Через 3 минуты счет стал 2:0. Оярсабаль забросил на правый фланг на Мерино, а тот пробил в ближний угол Меньяна.

Французы после двух пропущенных голов активизировались. Дуэ пробил с левого фланга, но Симон в последний момент среагировал. Хейсен заблокировал удар Мбаппе, после чего Симон забрал. Через несколько минут Симон парировал удар с правого фланга штрафной от Дембеле в дальний угол.

Первый тайм при равной игре завершился уверенной победой Испании, сумевшей реализовать свои моменты, в отличие от французов.

Второй тайм мощно начали французы, пытавшиеся сократить отставание в счете. Лучший момент потерял Дембеле, который в подкате перед пустыми воротами не успел прострелить Тео Эрнандеса с левого фланга.

Но забили испанцы, причем дважды. Сначала Рабио сбил в собственной штрафной Ямаля. ВАР рассматривал наличие офсайда у Ламина в момент передачи, но арбитр оставил свое решение в силе. Сам Ямаль реализовал пенальти 3:0.

Через 2 минуты счет стал совсем неприличным. Педри обыгрался с Нико Уильямсом и пробил в дальний угол. 4:0.

Еще через 3 минуты французы отыграли один гол. Педро Порро задел Мбаппе в собственной штрафной и сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый. 4:1.

Заброс от Субименди на правый фланг Порро в одно касание сбросил на Ямаля, который в падении левой ногой протолкнул мяч мимо Меньяна. 5:1. Казалось, на этом все, но французы так не думали.

Оба тренера провели ряд замен, оказавших значительное влияние на ход игры. Особенно проявил себя 21-летний хавбек "Лиона" Шерки, близкий к переходу в "Манчестер Сити". Райан получил передачу от Мбаппе и мощно пробил в левый угол. 5:2.

Через несколько минут прострел Гюсто завершился автоголом Вивиана, пытавшегося выбить мяч. 5:3

Увеличить преимущество своей команды мог Омородион, но его удар в дальний угол парировал ногой Меньян.

Французы продолжали идти вперед. Баркола с левого фланга во время контратаки прокатился под удар Коло Муани, но тот пробил над воротами.

Французы все же забили четвертый в добавленное время. Навес Шерки с правого фланга замкнул на дальней стойке головой Коло Муани. 5:4. На большее у французов просто не хватило времени.

Этот фантастический матч завершился победой Испании, которая в воскресенье будет защищать чемпионский титул в игре против Португалии. Франция же сразится с Германией за бронзу.

Лига Наций УЕФА, полуфинал

Германия, Штутгарт, МХП-Арена

Испания – Франция 5:4

Голы: Н. Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пен.), 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59 (пен.), Шерки, 79, Вивиан, 84 (аг.), Коло Муани, 90+4.

Испания: Симон – Порро, Ле Норман (Вивиан, 77), Хейсен, Кукурелья – Мерино (Гави, 90+1), Субименди, Педри (Ф. Руис, 64) – Ямаль, Оярсабаль (Омородион, 77), Н. Уильямс (Ольмо, 64).



Франция: Меньян - Калюлю (Густо, 63), Конате, Лэнгле (Л. Эрнандес, 72), Т. Эрнандес - Коне, Рабио - Дембеле (Коло Муани, 76), Олисе (Шерки, 64), Дуэ (Баркола, 63) - Мбаппе.



Предупреждения: Ямаль, 33, Гави, 90+6 – Рабио, 51, Т. Эрнандес, 82, Коло Муани, 90+4.