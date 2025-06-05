Лига наций УЕФА
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Хавбек Лиона забил в дебютном поединке. Французы отыграли еще два мяча в матче полуфинала Лиги Наций
5:3
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании играет в полуфинале Лиги наций против Франции.
Вингер "Лиона" Райан Шерки провел свой первый матч за национальную команду и сразу отличился забитым голом.
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Во втором тайме, когда счет уже был 4:1 в пользу Испании, Килиан Мбаппе выполнил передачу, адресатом которой стал именно Шерки - 4:2.
Но это еще не все. Вивиан, футболист сборной Испании, забивает гол. К сожалению, для него и партнеров по команде, он делает это в свои ворота.
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