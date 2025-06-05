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Хавбек Лиона забил в дебютном поединке. Французы отыграли еще два мяча в матче полуфинала Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

5:3

Хавбек Лиона забил в дебютном поединке. Французы отыграли еще два мяча в матче полуфинала Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Испании играет в полуфинале Лиги наций против Франции.

Вингер "Лиона" Райан Шерки провел свой первый матч за национальную команду и сразу отличился забитым голом.

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Во втором тайме, когда счет уже был 4:1 в пользу Испании, Килиан Мбаппе выполнил передачу, адресатом которой стал именно Шерки - 4:2.

Но это еще не все. Вивиан, футболист сборной Испании, забивает гол. К сожалению, для него и партнеров по команде, он делает это в свои ворота.

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