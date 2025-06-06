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Наставник сборной Франции прокомментировал поражение от Испании

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Впереди игра с Германией

Наставник сборной Франции прокомментировал поражение от Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарии журналистам после поражения от Испании (4:5) в полуфинале Лиги Наций.

"У меня смешанные чувства. Очень обидно уходить на перерыв, проигрывая 0:2, ведь мы имели много моментов. И мы не сдались даже тогда, когда счет стал 1:5. Мы не можем перечеркнуть все – мы сделали много хорошего. Мы имели больше контроля, чем сборная Испании. Если мы пропустили пять мячей, значит, могли бы лучше защищаться, но это расстраивает. Испанцы очень эффективны, как только получают момент – сразу забивают.

Относительно матча за третье место против Германии. Это будет совсем другой матч. У нас меньше времени – всего три дня, и, несомненно, будут изменения как у нас, так и у них. Это не финал, но мы попробуем восстановиться, чтобы победить", – сказал Дешам.

Добавим, что матч за третье место между Германией и Францией состоится 8 июня в Штутгарте. Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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