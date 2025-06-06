Наставник сборной Франции прокомментировал поражение от Испании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарии журналистам после поражения от Испании (4:5) в полуфинале Лиги Наций.

"У меня смешанные чувства. Очень обидно уходить на перерыв, проигрывая 0:2, ведь мы имели много моментов. И мы не сдались даже тогда, когда счет стал 1:5. Мы не можем перечеркнуть все – мы сделали много хорошего. Мы имели больше контроля, чем сборная Испании. Если мы пропустили пять мячей, значит, могли бы лучше защищаться, но это расстраивает. Испанцы очень эффективны, как только получают момент – сразу забивают.

Относительно матча за третье место против Германии. Это будет совсем другой матч. У нас меньше времени – всего три дня, и, несомненно, будут изменения как у нас, так и у них. Это не финал, но мы попробуем восстановиться, чтобы победить", – сказал Дешам.