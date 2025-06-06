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Килиан Мбаппе: Не все было плохо, однако мы злые и расстроены

Лига наций УЕФА

Комментарии после поражения

Килиан Мбаппе: Не все было плохо, однако мы злые и расстроены

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С голом, но без финала. Килиан Мбаппе и сборная Франции уступили Испании (4:5) в полуфинале Лиги Наций. После игры капитан французов пообщался с медиа.

"Я не соглашался с арбитром по поводу компенсированного времени, но если я это скажу, подумают, что я злюсь. Если добавляют пять минут, нужно играть по крайней мере пять минут.

Если говорить по горячим следам, мы сыграли хорошо. У нас были отрезки игры, которых давно не было. Но мы быстро пропустили два гола в первом тайме – то же самое произошло и во втором. Мы не были последовательными на протяжении всех 90 минут.

Защита из-за обстоятельств? Это не оправдание, мы – игроки высочайшего уровня. Не все было плохо, однако, конечно, мы злые и расстроены", – сказал Мбаппе.

Добавим, что матч за третье место между Германией и Францией состоится 8 июня в Штутгарте. Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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