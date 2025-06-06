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Наставник сборной Испании: Я счастлив. Я люблю страдать!
Комментарии после матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте пообщался с медиа после победы над Францией (5:4) в полуфинале Лиги Наций. Впереди их ждет финал против Португалии.
"Я счастлив. Я люблю страдать! Я не представляю спорт без страданий. Когда встречаются две большие команды, как сегодня, нормально, что каждая пытается использовать свои моменты. С каждого матча надо учиться и смотреть на все с положительной стороны.
Особенно меня поразила игра и настроение моих игроков, которые показали огромное желание и жажду победы. Это был замечательный матч. Я получил массу удовольствия, как настоящий футбольный фанат. И мне понравилось видеть нашу команду, которая во многих эпизодах была сильнее Франции, использовала свои моменты и повела 5:1 в матче с таким мощным соперником. Порой приходилось и пострадать, но это нормально, когда играешь против топ-команды.
Финал будет против очень серьезного соперника. Матч может быть похожим на сегодняшний. Мне приятно будет встретиться с Португалией, ведь мы две команды, которые получают удовольствие от игры в красивый футбол", – сказал де ла Фуэнте.
Добавим, что финал Лиги Наций между Португалией и Испанией состоится 8 июня. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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