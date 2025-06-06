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Ламин Ямаль: Криштиану – легенда, но я должен выполнить свою работу

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Разговоры о "Золотом мяче"

Ламин Ямаль: Криштиану – легенда, но я должен выполнить свою работу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испания обыграла Францию (5:4) в полуфинале Лиги Наций. В финале ее ждет Португалия Криштиану Роналду. Ламин Ямаль, представитель нового поколения, который еще одной блестящей игрой укрепил свои позиции в гонке за "Золотым мячом", пообщался с медиа после игры.

"Франция имеет очень сильную команду – нормально, что они давили до конца, но мы очень рады победе. Я очень рад, что мы вышли в финал.

Матч против Португалии будет похожим. Обе команды очень сильные. Мы знаем, чего от нас ждут. Но нужно продолжать побеждать. В футболе самое трудное – это выигрывать снова и снова. И именно к этому мы будем стремиться. Надеюсь, Кубок поедет в Испанию. Криштиану – легенда, и мы все его очень уважаем. Но я должен выполнить свою работу – выиграть матч.

"Золотой мяч"? Это сейчас не в приоритете. Я всегда говорю маме: лучшее – это отвечать на поле", – сказал Ямаль.

Добавим, что финал Лиги Наций между Португалией и Испанией состоится 8 июня. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Испания Криштиану Роналду Португалия Франция Лига Наций Ламин Ямаль
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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