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Ламин Ямаль: Криштиану – легенда, но я должен выполнить свою работу
Разговоры о "Золотом мяче"
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Испания обыграла Францию (5:4) в полуфинале Лиги Наций. В финале ее ждет Португалия Криштиану Роналду. Ламин Ямаль, представитель нового поколения, который еще одной блестящей игрой укрепил свои позиции в гонке за "Золотым мячом", пообщался с медиа после игры.
"Франция имеет очень сильную команду – нормально, что они давили до конца, но мы очень рады победе. Я очень рад, что мы вышли в финал.
Матч против Португалии будет похожим. Обе команды очень сильные. Мы знаем, чего от нас ждут. Но нужно продолжать побеждать. В футболе самое трудное – это выигрывать снова и снова. И именно к этому мы будем стремиться. Надеюсь, Кубок поедет в Испанию. Криштиану – легенда, и мы все его очень уважаем. Но я должен выполнить свою работу – выиграть матч.
"Золотой мяч"? Это сейчас не в приоритете. Я всегда говорю маме: лучшее – это отвечать на поле", – сказал Ямаль.
Добавим, что финал Лиги Наций между Португалией и Испанией состоится 8 июня. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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