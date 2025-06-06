Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри - после 5:4 с Францией: Такой матч мы никогда не могли представить
Как и подавляющее большинство болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Испании Педри поделился эмоциями после победы над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций.
"Такой матч мы никогда не могли представить. Мы не доминировали в игре, как хотели, но мы были эффективны.
Обмен позициями с Мерино? Когда я чаще получаю мяч и помогаю таким образом команде, то чувствую себя комфортнее. А впереди у нас есть кому творить чудеса.
Дальше будет нелегко, но это еще один финал, и мы должны быть готовы", - цитирует игрока УЕФА.
Финал Лиги наций между Испанией и Португалией состоится 8 июня.
Читайте такжеНаставник сборной Испании: Я счастлив. Я люблю страдать!
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре