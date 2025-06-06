Педри - после 5:4 с Францией: Такой матч мы никогда не могли представить

Полузащитник сборной Испании Педри поделился эмоциями после победы над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций.

"Такой матч мы никогда не могли представить. Мы не доминировали в игре, как хотели, но мы были эффективны.

Обмен позициями с Мерино? Когда я чаще получаю мяч и помогаю таким образом команде, то чувствую себя комфортнее. А впереди у нас есть кому творить чудеса.

Дальше будет нелегко, но это еще один финал, и мы должны быть готовы", - цитирует игрока УЕФА.