Звездный нападающий сборной Франции рискует пропустить матч против Германии

Участие Усмана Дембеле в матче за третье место Лиги Наций под вопросом. Вингер получил травму в матче против Испании в полуфинале и был заменен на 76-й минуте.

Сборная Франции проиграла Испании со счетом 4:5. На определенном этапе встречи счет был 4:0 в пользу испанцев, однако французы смогли собраться и забили четыре мяча за последние полчаса матча, заставив соперника понервничать. Впрочем, отыграться полностью французам не удалось.

Таким образом, команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал и сыграет с Португалией, а Франция будет бороться за третье место против Германии. Пока неизвестно, сможет ли Дембеле принять участие в этом матче. По информации L'Équipe, игрок "ПСЖ" испытал дискомфорт в левом квадрицепсе, поэтому существуют серьезные сомнением относительно его доступности на игру.

Добавим, что матч за третье место между Германией и Францией состоится 8 июня в Штутгарте. Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.