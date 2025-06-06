Долой шахматы! Акценты зрителя на полуфиналах Лиги наций

Финальную пульку Лиги наций смотрю всякий раз и с неизменным удовольствием. Турнир Номер Три оказался отнюдь не лишним и пришелся ко двору европейскому футболу. А с точки зрения игры в чистом виде и раскованности он даже даст фору решающим матчам Мундиаля и Евро, где чересчур довлеет ответственность.

То, что ЛН лучше товарищеских матчей и турниров, даже не обсуждается. Лишь слепой не увидел, что сборные относятся к этому соревнованию всерьез. Не только решая локальные задачи, варьируя состав и кое-где экспериментируя. Но и реально борясь за каждое очко, место в дивизионе и бонусы для отбора в главные турниры.

Ну а Финал четырех на вершине этого крепко и по уму сработанного здания представляет собой на редкость вкусную вишенку, увенчавшую вполне съедобный торт. Где мы можем увидеть не лишний раз в деле лучшие команды Европы, которые дарят зрителям радость игры - той, что когда-то полюбилась им на всю жизнь.

Любителям живых шахмат в футболе этого не понять, поэтому они будут и дальше твердить об “ущербности” турнира, где команды позволяют себе убирать фигуры соперника с доски легкими щелчками. Как в той игре, что мы играли в детстве, и которую нельзя называть, ибо бдительный читатель заклеймит ее “радянщиной”.

Пускай эти люди ужасаются количеству ошибок в обороне и называют этот “хоккей” долбаным. Как сказал однажды один из лучших бомбардиров в истории “Черноморца” (хоть сегодня это и не звучит гордо), футбол состоит из ошибок. Чем их меньше, чем стерильнее и правильнее игра, тем скучнее ее смотреть.

Полуфиналы были один краше другого. Если у Португалии с Германией насчитал дюжину голевых моментов, то у Франции с Испанией - свыше двух десятков. При этом подчеркну, что мимо ворот пришлись только по два из этих ударов в каждой игре - высший пилотаж.

Если в первый вечер наблюдалось затишье в пол-тайма перед перерывом, то второй поединок пролетел буквально на одном дыхании.

Испания забила гол, ставший победным, посреди второго тайма. После того как Ямаль установил счет 5:1, отыграться французам, пожалуй, было нереально. Давайте не будем себя обманывать, помня о том, что сократить отрыв до минимума им удалось лишь под самый занавес спектакля. Но тут, как говорится, спасибо за попытку!

У Германии единственный шанс отыграться Адейеми упустил на 82-й минуте, и это был удар в штангу. Везло не только португальцам в этот вечер, но и испанцам в следующий: крестовина от Эрнандеса - при 0:0 на 12-й минуте, и стойка от Дембеле - при 5:1 на 72-й также свидетельствуют о благосклонности Фортуны.

И вы знаете, для кого-то парадоксально, но я не назову победу команды де ла Фуэнте закономерной. Разве что с точки зрения реализации моментов (хотя в футболе это и главное): забили пять из семи возможных - это космос. Однако у Франции было, внимание, в два раза больше голевых возможностей. Как говорится, и где же логика?

Тогда как 2:1 в пользу Португалии с немцами - железобетонно логичный счет. Из пропорции моментов. Во втором полуфинале теоретически закономерными стали бы цифры примерно 2:4 в пользу команды Дешама. Но, повторюсь, испанцы оказались неумолимо летальными.

Судейство не мешало футболу. Терзали смутные сомненья лишь по поводу гола Германии - активный офсайд у Вольтемаде. Словенский рефери Винчич даже “посмотрел телевизор”, но взятие ворот в итоге оставил в силе.

А что скажет коллега Юстас, потихоньку расслабляющийся в последнее время в отсутствие работы? “Оттеснил защитника. Но был ли он во “вне игры”? Если был, то я видел десяток моментов, где гораздо более незаметное вмешательство свистели”. Но если он не был в офсайде, то что же тогда изучали арбитры?

Полуфиналы подарили целую россыпь ярких футбольных личностей - хватит на целую команду. Возможно, удивлю, но чаще всего засветился в ключевых фрагментах игры Мбаппе - шесть раз, в том числе и два гола. Столько же раз спасал свои ворота испанский кипер Симон.

Пять участий, включая три голевых, у главного героя - Ямаля. Француз Дембеле - на том же уровне, но без результата. В пятерку самых заметных войдет и французский джокер Шерки - четыре участия, два из которых привели к голу.

И лишь после всей этой теплой компании упомяну самую заметную фигуру первого полуфинала - Роналду, с четырьмя участиями и голом. Столь же часто мелькал “крупным планом” выручавший Германию Тер Штеген.

Самыми эффективными показали себя испанцы Уильямс и Оярсабаль. Нельзя не назвать вышедшего на замену у Португалии Консейсау. И замкнет список его партнер по команде Фернандеш.

Фактически каждый четвертый из пребывавших в игре. В УПЛ не в каждом туре наберется столько личностей на шестнадцать команд. Впрочем, согласен - не туда меня занесло. Ну тогда так: в полуфиналах Лиги чемпионов их было ровно столько же.

Как ни крути, но больше всех для зрителя играла Франция, хоть лично я и болею за Испанию с начала этого века. Испанцы ошарашили невероятной результативностью, но по сумме голевых моментов идут вровень с португальцами. Скромнее остальных выглядела Германия, но и она с пятью шансами соответствовала уровню действа.

Итак, нас ждет Пиренейский финал. И кто бы из них не выиграл, уже можно смело говорить о том, что в Лиге наций доминируют команды с крайнего Юго-Запада Европы. Потому что именно они побеждали в этом турнире три раза из четырех - это уже ясно. К слову, а еще один раз - их ближайшие соседи. Ну а за кого буду болеть я - вы в курсе.

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