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Хавбек сборной Испании: Португалия - еще одна команда с невероятным уровнем мастерства

Лига наций УЕФА

Испанская сборная серьезно настроена на победу в финале

Хавбек сборной Испании: Португалия - еще одна команда с невероятным уровнем мастерства

Getty Images / Global Images Ukraine

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После зрелищной победы над Францией в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4 и выхода в финал, полузащитник сборной Испании Микель Мерино поделился своими эмоциями и ожиданиями от предстоящего противостояния с Португалией:

"Мы гордимся нынешним составом. Впереди очередной финал, будем сражаться еще за один титул.

Португалия - еще одна команда с невероятным уровнем мастерства, достаточно взглянуть на стартовый состав или всю заявку в целом. Она похожа на Францию, если брать во внимание большое количество индивидуальностей".

Напомним, что финал Лиги наций между Испанией и Португалией состоится 8 июня.

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Испания Португалия Микель Мерино
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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