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Хавбек сборной Испании: Португалия - еще одна команда с невероятным уровнем мастерства
Испанская сборная серьезно настроена на победу в финале
Getty Images / Global Images Ukraine
После зрелищной победы над Францией в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4 и выхода в финал, полузащитник сборной Испании Микель Мерино поделился своими эмоциями и ожиданиями от предстоящего противостояния с Португалией:
"Мы гордимся нынешним составом. Впереди очередной финал, будем сражаться еще за один титул.
Португалия - еще одна команда с невероятным уровнем мастерства, достаточно взглянуть на стартовый состав или всю заявку в целом. Она похожа на Францию, если брать во внимание большое количество индивидуальностей".
Напомним, что финал Лиги наций между Испанией и Португалией состоится 8 июня.
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