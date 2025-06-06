Хавбек сборной Испании: Португалия - еще одна команда с невероятным уровнем мастерства

После зрелищной победы над Францией в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4 и выхода в финал, полузащитник сборной Испании Микель Мерино поделился своими эмоциями и ожиданиями от предстоящего противостояния с Португалией:

"Мы гордимся нынешним составом. Впереди очередной финал, будем сражаться еще за один титул. Португалия - еще одна команда с невероятным уровнем мастерства, достаточно взглянуть на стартовый состав или всю заявку в целом. Она похожа на Францию, если брать во внимание большое количество индивидуальностей".

Напомним, что финал Лиги наций между Испанией и Португалией состоится 8 июня.