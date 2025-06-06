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Португалия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций

Лига наций УЕФА

Португалия - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.06.25 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Португалия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Испании будет защищать титул Лиги наций в финале этого года, где они встретятся со сборной Португалии.

Действующие чемпионы Европы во главе с Луисом де ла Фуэнте будут надеяться выиграть трофей Лиги наций во второй раз подряд, но португальцы вместе с Криштиану Роналду составят им конкуренцию, чтобы побороться за свой второй триумф в турнире.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 8-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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