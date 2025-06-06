Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Португалия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
Португалия - Испания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.06.25 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании будет защищать титул Лиги наций в финале этого года, где они встретятся со сборной Португалии.
Действующие чемпионы Европы во главе с Луисом де ла Фуэнте будут надеяться выиграть трофей Лиги наций во второй раз подряд, но португальцы вместе с Криштиану Роналду составят им конкуренцию, чтобы побороться за свой второй триумф в турнире.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 8-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Испания – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей