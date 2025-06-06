Португалия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций

Сборная Испании будет защищать титул Лиги наций в финале этого года, где они встретятся со сборной Португалии.

Действующие чемпионы Европы во главе с Луисом де ла Фуэнте будут надеяться выиграть трофей Лиги наций во второй раз подряд, но португальцы вместе с Криштиану Роналду составят им конкуренцию, чтобы побороться за свой второй триумф в турнире.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 8-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Португалія - Іспанія Смотреть трансляцию

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