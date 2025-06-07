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Чемпион Европы высказался о поддержке в сборной
Футболист ценит близких людей
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанцы в недавнем матче обыграли сборную Франции 5:4 в полуфинале Лиги Наций и вышли в финал. Унаи Симон пропустил 4 мяча во встрече.
Голкипер высказался по поводу поддержки и его вероятной критики после матча:
"Я воспринимаю серьезно только то, что говорят тренер, мои товарищи по команде и моя мама".
Отмечаем, что испанский вратарь, несмотря на 4 пропущенных мяча, совершил 5 сейвов в матче с французами и сыграл немалую роль в победе своей команды.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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