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Чемпион Европы высказался о поддержке в сборной

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Футболист ценит близких людей

Чемпион Европы высказался о поддержке в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанцы в недавнем матче обыграли сборную Франции 5:4 в полуфинале Лиги Наций и вышли в финал. Унаи Симон пропустил 4 мяча во встрече.

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Голкипер высказался по поводу поддержки и его вероятной критики после матча:
"Я воспринимаю серьезно только то, что говорят тренер, мои товарищи по команде и моя мама".


Отмечаем, что испанский вратарь, несмотря на 4 пропущенных мяча, совершил 5 сейвов в матче с французами и сыграл немалую роль в победе своей команды.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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